Ação conjunta das Polícias Civil e Militar em Miracema.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/07/2021 15:03

MIRACEMA - Agentes da 137ª Delegacia de Polícia de Miracema, no Noroeste Fluminense, coordenados pelo delegado Dr. Gésner César Bruno, junto com militares do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) deflagraram na manhã desta quinta-feira (01), mais uma operação conjunta de repressão ao tráfico de drogas na cidade. Equipes da Polícia Civil e da 3ª Cia foram às ruas para cumprir mandados expedidos pela Justiça.

Durante a operação os policiais apreenderam uma pistola de calibre 380; 11 munições de mesmo calibre; sete munições de calibre 9mm; grande quantidade de material usado para embalar drogas e uma balança de precisão. Foram apreendidos também 320 buchas de maconha; 29 tabletes pequenos de maconha; 35 tabletes de maconha que seriam vendidos a R$ 20 cada e mais 25 tabletes que seriam vendidos a R$ 10 cada; 253 pinos de cocaína, sendo que parte deles foi encontrado no mato, além de 659 papelotes de cocaína; uma sacola com aproximadamente 600 gramas de maconha e outra sacola com aproximadamente 60 gramas de maconha.

Um homem, que segundo as investigações, seria gerente de uma facção criminosa foi preso. A ocorrência segue em andamento e os registros estão sendo lavrados na distrital.