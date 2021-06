O fato foi registrado na registrado na 143ª DP. - Foto: reprodução internet

O fato foi registrado na registrado na 143ª DP.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 21/06/2021 00:28

ITAPERUNA - Uma mulher de 32 anos foi agredida pela esposa do gerente do estabelecimento onde trabalha durante o horário de serviço, na Avenida Presidente Dutra, bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram acionados pela vítima que contou que a agressora fugiu, não sabendo informar para onde. O caso seguiu para ser registrado na 143ª DP onde será investigado.