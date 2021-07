Dedicação foi elogiada pelo prefeito Léo Coutinho e pelo secretário de Saúde Higino Lira. - Foto: divulgação/ PMP

Dedicação foi elogiada pelo prefeito Léo Coutinho e pelo secretário de Saúde Higino Lira.Foto: divulgação/ PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 01/07/2021 15:14 | Atualizado 01/07/2021 15:38

PORCIÚNCULA - A Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, tem apresentado um bom desempenho na vacinação contra a Covid-19. O município tem uma porcentagem de aplicações das doses, acima das médias estadual e nacional.

Porciúncula chegou a a marca de 34,82% da população da cidade vacinada nesta semana. As informações são referentes ao consolidado até o dia 28 de Junho e estão disponíveis no Painel de Vacinometro do Estado do Rio de Janeiro.



O sucesso da vacinação na cidade é atribuído pela prefeitura ao planejamento da Prefeitura para melhor atender ao cidadão e, também, à dedicação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença.

A dedicação foi elogiada pelo prefeito Léo Coutinho e pelo secretário de Saúde Higino Lira. “Nesta semana também fui contemplado com a 1º dose da vacina e quero agradecer a cada profissional de saúde que vem se dedicando e colaborando neste processo de imunização”. disse o prefeito.

Já o Secretário Higino Lira, mas uma vez parabenizou a todos e que espera em breve trazer novas e boas noticias a todos, lembrando também das medidas de proteção. “Mesmo após a vacina é importante manter os cuidados como o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social. Fico feliz em poder fazer parte deste momento e principalmente manter Porciúncula como destaque no Noroeste”. disse o secretário.