Jovem localizada por agentes da 144ª DP.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 01/07/2021 15:24

Bom Jesus do Itabapoana - Uma jovem de 18 anos, mas com diversas “passagens” pela polícia, quando era adolescente, foi apreendida, por ordem da Justiça, na parte alta do bairro Oscar Campos, Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Ela, que foi localizada por agentes da 144ª DP, responde a supostos envolvimentos em crimes análogos a furto, tráfico de entorpecentes, lesão corporal, desacato, dentre outros, e deve cumprir medida socioeducativa.