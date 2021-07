A temporada de lives será aberta no dia 03/07. - Foto: divulgação/PMVS

A temporada de lives será aberta no dia 03/07.Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 01/07/2021 15:18

VARRE-SAI - Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia do "novo coronavírus", a Prefeitura Municipal de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, não vai realizar presencialmente o Festival do Vinho. A tradicional festa do município é uma das maiores da Região e acontece no último domingo de julho. Em 2021, o Festival vai para a 46ª edição e para não deixar passar em branco, a Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e de Educação e Cultura, vai realizar o evento on-line.

Durante todo o mês de julho, a partir das 20 horas dos sábados, acontecerão lives que serão exibidas no Canal Festival do Vinho Varre-Sai, no YouTube, com shows e apresentações culturais relativas ao evento.

A temporada de lives será aberta no dia 03/07, com apresentação da Banda Suate Rock. Seguida do show da Banda Moby Jam, no dia 10/07 e da Banda Parâmetro e DJ Raianne Nunes, no dia 17/07.

No sábado (24/07), a Live exibirá a Festa do Colono, com participação das famílias italianas, apresentação do grupo típico italiano Toni Boni e a realização do Concurso Garota Festival do Vinho.

Na Live que será exibida no domingo (25/07), a partir das 13h30, quando aconteceria o 46º Festival do Vinho, o prefeito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, fará a abertura do barril de vinho, iniciando simbolicamente o evento. No dia, também acontecerão as apresentações do Bailado Italiano e Grupo Baden Baden.

“Chegou o mês mais esperado por todos nós varre-saienses. E mais uma vez, não teremos o nosso Festival do Vinho presencial. Devido à pandemia e em respeito a nossa vida e do próximo, será on-line. Teremos uma extensa programação que irá iniciar no dia 3/07 até o dia 25/07. Com shows maravilhosos de nossas bandas e artistas locais. Apresentaremos uma amostra de nossa cultura e economia . Vamos brindar a nossa maior festa em casa, com nossa família. Não deixem de prestigiar o que nós temos de melhor! Teremos sorteios das Adegas e muitas surpresas aguardam vocês! A partir das 20h, toda a programação será transmitida online no Youtube e nas redes sociais da Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação e Cultura e Pmvs Decom Varre-Sai(Departamento de Comunicação)”, destacou a secretária municipal de Turismo de Varre-Sai, Fátima Pimentel.

Já o secretário municipal de Educação e Cultura de Varre-Sai, Carlos Alberto da Silva, lembrou a relevância da tradição cultural do evento. "É importante mantermos vivas as tradições culturais relacionadas ao Festival do Vinho, destacando o Dia do Colono, com a participação das famílias italianas, e o Desfile da Garota Festival do Vinho, além da apresentação do bailado italiano. Infelizmente, não poderemos fazer a festa presencial, mas esperamos que no próximo ano, possamos estar juntos celebrando o Festival do Vinho, confraternizando com parentes, amigos e todos que aqui vierem prestigiar o nosso evento maior ", concluiu Carlos Alberto da Silva.