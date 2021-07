O caso foi registrado na 140ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 01/07/2021 15:09 | Atualizado 01/07/2021 15:31

NATIVIDADE - Um jovem de 24 anos foi detido por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Cantinho do Fiorello, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia foram verificar informação que apontava para material entorpecente sendo escondido perto de uma residência. Os militares fizeram contato com o rapaz e iniciaram buscas.

No imóvel não foi encontrado nada de irregular. Porém, em um mato, próximo à casa, os agentes desenterraram um tablete de maconha, totalizando 226 gramas, de acordo com laudo pericial. O caso foi registrado na 140ª DP onde o suspeito foi ouvido e liberado para responder em liberdade. Um inquérito policial com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 deverá ser instaurado.