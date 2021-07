De acordo com testemunhas, a vítima passava pela Rua Nestor Marins, quando teria sido atingida por uma caminhonete. - Foto: reprodução internet

CARDOSO MOREIRA - Uma aposentada de 73 anos foi atropelada na terça-feira (29), no bairro Cachoeiro, Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. De acordo com testemunhas, a idosa passava pela Rua Nestor Marins, quando teria sido atingida por uma caminhonete Ford Pampa, ano 1991, conduzida por um homem de 34, não habilitado, que teria perdido o controle da direção e ainda se chocou contra a traseira de outro veiculo que passava pelo local.

Com escoriações, a mulher foi socorrida ao Hospital Municipal, enquanto que militares do 29º BPM (Itaperuna-RJ) assumiram a ocorrência, registrada na 148ª DP de Italva. Até o fechamento desta reportagem o estado de saúde da vítima não foi informado pela unidade.