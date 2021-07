Denúncias de descumprimento do Decreto Municipal em vigência devem ser feitas pelos telefones 153 ou (22) 3824-6606, da GCM. - Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 02/07/2021 14:15

ITAPERUNA - Quinhentos estabelecimento comerciais em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, já foram notificados por descumprirem normas estabelecidas para prevenção e combate à Covid-19. A Vigilância Sanitária, informa que durante todo o ano a equipe tem realizado fiscalizações em estabelecimentos comerciais, bancos, lotéricas, amarelinhos, vendedores ambulantes, bem como atendendo denúncias de festas clandestinas, bares e restaurantes, em cumprimento aos Decretos do município que estabeleceram regras para coibir aglomerações e frear a propagação da Covid-19.

O trabalho, que conta com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e do 29° BPM, até o momento, em sua maior parte emitiu notificações decorrentes ao descumprimento das restrições de horário de funcionamento do comércio, o não uso da máscara ou mal uso dela, quando está no queixo ou com o nariz à mostra, aglomeração, seguida de falta de álcool em gel para o público.

Além das ações de fiscalização, a equipe da Vigilância Sanitária, também realizou ações de conscientização ao uso de máscaras na Feira Livre Municipal, além de distribuição de álcool em gel, que são medidas preventivas mais eficazes contra o coronavírus.

Foi fechado um estabelecimento comercial inaugurado na cidade, nesta quinta-feira (01), onde a equipe da Vigilância Sanitária constatou aglomeração e uma longa fila de consumidores para comprar produtos promocionais anunciados.

As denúncias de descumprimento do Decreto Municipal em vigência devem ser feitas pelos telefones 153 ou (22)3824-6606, da Guarda Civil Municipal, que atende 24 horas por dia.