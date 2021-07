Professor Godoy com secretários municipais de Esportes e Comunicação de Cardoso Moreira. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 02/07/2021 14:12

O núcleo do 'Passaporte para a Vitória' em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, que funciona no centro esportivo do Projeto Godoi, recebeu a visita dos secretários municipais de Esportes e Comunicação de Cardoso Moreira, nesta quarta-feira dia 30 de junho. O objetivo foi conhecer como funciona todo projeto que será implantado também em Cardoso Moreira. Durante o encontro o Professor Godoi mostrou todas as dependências do local, o funcionamento administrativo e técnico que segue a orientação do Instituto Leo Moura.

"Estamos muito felizes em receber em Itaperuna a equipe de Cardoso Moreira e principalmente a atenção que o Deputado Federal Luiz Lima e seu chefe de Gabinete, Welbert Pedro, tem dado ao interior do Estado do Rio por meio das emendas parlamentares. É muito importante que os cidadãos, crianças, adolescente e responsáveis observem estes benefícios que aqui estão chegando, pois temos um diferencial até então nunca visto", enfatizou o professor Godoy.

Mariana Shinagawa, secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Cardoso Moreira, destacou a dedicação de toda equipe e da qualidade do material usado pelos alunos. "Superou as minhas expectativas! Fiquei admirada com a organização da equipe, com a dedicação do coordenador e comprometimento dos demais funcionários envolvidos no projeto. Outro ponto extremamente positivo que pude observar foi a qualidade do material esportivo que é disponibilizado para os alunos. Com certeza, será um enorme ganho para a cidade receber o Projeto Passaporte para Vitória", disse.

Para Rafael Mathias, secretário de Comunicação de Cardoso Moreira, o encontro foi muito produtivo sendo possível observar diversos pontos positivos para serem adotados na implementação do novo núcleo do Projeto 'Passaporte para Vitória' no Noroeste Fluminense. "Será muito bom para Cardoso Moreira e para as crianças a vinda deste importante projeto em parceria com o Deputado Luís Lima, através do Welbert, e o Instituto Léo Moura", pontuou Rafael.

Thiago Vaz, subsecretário de Comunicação de Cardoso Moreira, falou sobre a importância da ida ao núcleo de Itaperuna. "Ficamos muito contentes com a receptividade do professor Godoy, que prontamente nos atendeu e se dispôs a mostrar na prática como funciona o Projeto Passaporte para Vitória. É um privilégio para Cardoso Moreira receber um projeto deste tamanho e importância, ele será fundamental para o desenvolvimento de nossas crianças", concluiu.