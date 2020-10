Por O Dia

Publicado 18/10/2020 13:02 | Atualizado 18/10/2020 13:06

Rio - Orlando Drummond, o eterno Seu Peru, completa hoje 101 anos. O ator e humorista ficou famosos pelo papel na 'Escolinha do Professor Raimundo'. No ano passado, Orlando recebeu homenagens no humorístico da Globo.

