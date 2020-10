Agentes da Guarda Municipal interditam igreja evangélica, no bairro Aroeira. Divulgação/Guarda Municipal

Por Bertha Muniz

Publicado 27/10/2020 18:12 | Atualizado 27/10/2020 18:20



MACAÉ - Agentes da Guarda Municipal de Macaé interditaram na manhã desta terça-feira (27), a Igreja Internacional Geração Profética, que fica localizada na Rua Alcides Mourão, no bairro Aroeira, por desobedecer ao decreto municipal que proíbe reuniões com mais de 10% dos fiéis.



A ação ocorreu após um flagrante de aglomeração em um culto religioso realizado na noite de última sexta-feira (23). A medida, segundo órgão, é uma prevenção à proliferação do novo coronavírus na cidade. A interdição foi cumprida quatro dias depois do flagrante.

Na ocasião, um líder religioso, junto com os membros, impediu a entrada da fiscalização da Vigilância Sanitária no templo. Houve tumulto e fiéis tentaram impedir a filmagem dos fiscais. Em seguida, os membros do templo foram para fora da igreja e comemoram o impedimento da entrada dos agentes com ‘grito de guerra’. (Continua após o vídeo).

Em um vídeo postado pelo pastor-presidente da igreja, ele afirma que os fiscais da Vigilância Sanitária chegaram "de forma truculenta “. Ainda no vídeo, o líder religioso faz denúncia grave, ao afirmar que os agentes possivelmente teriam ingerido bebida alcoólica, e que teria impedido a entrada das autoridades por este motivo.



Um vídeo gravado pelos agentes da Vigilância Sanitária, que circula nas redes sociais, mostra a aglomeração no interior do templo,no momento em que era realizado um "Congresso de Mulheres". O que chama mais atenção no vídeo é que os fiéis não usavam máscara de proteção.

Ainda no vídeo, o pastor afirma que o ministério tem realizado ações sociais em benefícios aos fiéis e ignora à prevenção de Covid-19. A igreja foi autuada por infringir medida sanitária preventiva e desobediência pelo descumprimento de decreto municipal que proíbe aglomeração de pessoas como medida de prevenção ao coronavírus.