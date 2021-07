Homem é detido após ser flagrado jogando droga ao chão durante ação do 29° BPM

O caso foi registrado na 143ª DP de Itaperuna. - Foto: reprodução internet

O caso foi registrado na 143ª DP de Itaperuna. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 02/07/2021 14:17

ITAPERUNA - Um homem de 37 anos foi surpreendido com um tablete de maconha na localidade conhecida como Morro da Honda, bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento pela Rua Isabel Tardem Magalhães flagraram o suspeito jogando algo ao chão. Ele foi revistado e nada de ilegal encontrado. Em seguida, os militares recolheram o material que havia sido jogado ao chão e totalizou 9,20g, de acordo com laudo pericial.

O envolvido foi autuado por posse e uso de droga na 143ª DP, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.