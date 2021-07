Autoridades do Noroeste Fluminensebparticipam de Solenidade no TG 01-014. - Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilho

Publicado 02/07/2021 14:21 | Atualizado 02/07/2021 14:21

PORCIÚNCULA - Quarenta atiradores do Tiro de Guerra 01-014 de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, sob o comando do 1º Sgt Marcelo Santos, participaram, nesta quinta-feira (01/07), da solenidade de Entrega da Boina e do Braçal de Monitor. O evento marca o final da 1ª Fase do Serviço Militar, que tem Formatura agendada para novembro, quando os atiradores recebem o Certificado de Reservista.

A entrega da Boina, simboliza o batismo do jovem militar, reconhecendo a sua bravura, dedicação, preparo e compromisso com a Pátria, concedendo-lhe maior independência no uso da farda. Já o Braçal, marca a ascensão do Monitor à 2ª Etapa do Curso de Formação de Cabos da Reserva. O secretário do TG 01-014, Leandro do Nascimento conduziu o cerimonial, durante a solenidade.

Autoridades de Porciúncula e Natividade estiveram presentes no evento, entre elas, o subsecretário de Gabinete, Ruy Nunes; o subsecretário de Políticas Públicas, Edson Antônio Ferreira; o subcoordenador auxiliar de Políticas Públicas, Altair Júnior; o presidente da Câmara dos Vereadores de Porciúncula, Jefferson Antônio Soares; e o assessor especial de Gabinete, Marcelo Mourão, que representando o prefeito e diretor do TG, Leonardo Paes Barreto Coutinho, parabenizou a todos os atiradores pela importante conquista.