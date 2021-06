Criminosos fingem ser entregadores de comida para assaltar - Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:12

Rio - Moradores e comerciantes de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, estão reclamando de uma onda de assaltos praticados por falsos entregadores de aplicativo de comida. Em um flagrante gravado neste domingo (20), um falso motoboy armado rendeu e roubou um casal na Rua Conselheiro Paranaguá. De acordo com eles, os crimes acontecem durante à noite, quando não há mais a presença do Segurança Presente.

Segundo imagens de uma câmera de segurança, divulgadas pelo 'Bom Dia Rio', da TV Globo, um criminoso se aproxima de moto com uma mochila de entregador nas costas. O casal que está passando na calçada é abordado com uma arma. Na sequência, ele leva os celulares do casal, além de um cordão que estava no pescoço da mulher.

"Comerciantes têm portas arrombadas, mercadorias e letreiros roubados. Um problema grande que acontece durante a noite. A situação melhorou muito com o Segurança Presente durante o dia. Mas à noite, as ruas ficam muito vazias, inclusive pelo fato de muitas lojas terem fechado", disse Yolanda Braconnot, presidente da Associação de Moradores de Vila Isabel, ao 'Bom Dia Rio'.

A Polícia Militar informou que o 6ºBPM (Tijuca) emprega ações ostensivas nos bairros de Vila Isabel, Grajaú e Tijuca. As equipes fazem abordagens constantes, checam documentos e realizam prisões em flagrante na região.

"O batalhão obteve redução de -27,6% nos crimes de roubo a transeunte e queda de -16,5% no indicador estratégico de roubo de rua quando comparados os meses de janeiro-abril de 2021 e janeiro-abril de 2020, segundo dados compilados e divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP)", disse a corporação em nota.

"É importante ressaltar que esses crimes precisam ser registrados em delegacia, assim como os materiais de câmeras de segurança precisam ser incluídos nas investigações. Essas comunicações são fundamentais para a detecção de pistas que levem aos criminosos que insistem em atuar na região", acrescentou a PM.