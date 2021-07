O envolvido foi autuado por posse e uso de droga na 143ª DP. - Foto: reprodução internet

Publicado 14/07/2021 17:14

ITAPERUNA - Um jovem de 24 anos foi detido com três pinos de cocaína, no bairro Horto Florestal, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) durante patrulhamento pela Rua José Raimundo de Oliveira tiveram atenção voltada para um suspeito, que estava sentado na calçada. Os militares se aproximaram e abordaram o jovem de 24 anos, nada de ilegal encontrado. Porém, perto dele havia três pinos de cocaína. Os agentes perceberam que o rapaz tinha escondido algo. O jovem confessou que a sustância era de sua propriedade. O envolvido foi autuado por posse e uso de droga na 143ª DP e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deve ser agendada.