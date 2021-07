O caso foi apresentado na 137ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi apresentado na 137ª DP.Foto: divulgação

Publicado 14/07/2021 13:41

MIRACEMA - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro da Jove, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em patrulhamento na Rua Manoel do Couto Paiva viram o rapaz em atitude suspeita, com uma sacola na mão. Após perceber a presença dos militares ele empreendeu fuga. Em frente a uma residência o homem teria jogado o objeto e continuou correndo, mas ao entrar em um beco foi alcançado nos fundos da casa onde o mesmo tinha jogado o material, no qual, havia se desfeito.



Durante buscas autorizadas pelo proprietário do imóvel, foram apreendidos 104 pinos de tamanhos variados de cocaína e um saco plástico contendo cocaína. O caso foi apresentado na 137ª DP e o envolvido foi autuado com base no art. 33 da lei 11.343/2006 ficando à disposição da Polícia Civil.