Prefeitura recebeu novas doses de vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (14/07). - Foto: Rádio Natividade FM

Publicado 14/07/2021 17:23

NATIVIDADE - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) finalizou nesta quarta-feira (14.07), a entrega de 212 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca contra a Covid-19 aos 92 municípios do estado. Toda a remessa foi destinada para primeira aplicação do esquema vacinal e a Natividade coube o lote de 210 doses, o que deve fazer avançar mais um pouco a faixa etária atendida, atualmente nos na casa dos maiores de 30 anos.

O governador Cláudio Castro afirmou, nesta terça-feira (13/07), que a decisão do Governo do Estado de autorizar todos os municípios fluminenses a anteciparem de 12 para oito semanas a aplicação da segunda dose da vacina Astrazeneca foi tomada em conjunto com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems). Segundo Castro, foram levados em consideração aspectos como a quantidade de doses que as cidades já têm em estoque para completar o esquema vacinal da população e a entrada de novas variantes da Covid-19 no estado.

Dados do boletim epidemiológico do município registram 2.410 casos confirmados pela doença desde o início da pandemia até o dia 14 de julho. São 36 mortes em decorrência de complicações da Covid-19; 2.337 lutas vencidas; 39 casos em investigação e três pacientes internados.