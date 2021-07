O condutor foi autuado por posse e uso de droga na 144ª DP. - Foto: reprodução internet

Publicado 14/07/2021 17:08

Bom Jesus do Itabapoana - Um homem de 39 anos foi surpreendido com um cigarro de maconha, no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 2ª Cia abordaram os ocupantes de uma moto Honda modelo XRE 190cc de cor preta, sem placa, na Rua Buarque Nazaret. A dupla estava nervosa e os agentes decidiram realizar revista pessoal. Com o piloto encontrado um cigarro de maconha. Já com o carona não havia nada de ilegal. O condutor foi autuado por posse e uso de droga na 144ª DP, ouvido e liberado. O jovem de 19 anos apenas testemunhou o fato.