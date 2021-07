Mandado de prisão preventiva foi cumprido por policiais civis no bairro Tavares. - Foto: reprodução internet

Santo Antônio de Pádua - Policiais civis da 136ª Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, coordenados pelo delegado Dr. Mário César Monnerat Vianna, cumpriram nesta quarta-feira (14/07), um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara da Comarca do município e prenderam uma mulher de 41 anos, que é suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. Os agentes cumpriram a ordem judicial na Rua São João Batista, no bairro Tavares. A mulher foi levada para a delegacia e será transferida para uma unidade prisional.