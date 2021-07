Além da entrega do Prêmio, a finalidade da reunião é estreitar os relacionamentos contábeis junto à administração municipal. - Foto: divulgação/ PMVS

VARRE-SAI - A entrega do Prêmio Contador Heraldo da Costa Reis de Qualidade de Informação Contábil e Fiscal do Setor Público foi realizada na tarde desta terça-feira (13/07) ao município de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, e ao contador da Prefeitura, Clério Baptista Couto. A cidade ficou com o segundo lugar do prêmio, atrás somente do Rio de Janeiro e Italva.

O prêmio foi entregue no gabinete do prefeito Silvestre José Gorini pelo presidente do CRC-RJ, o contador Samir Ferreira Barbosa Nehme, ao lado do vice-prefeito de Varre-Sai, João Batista de Souza Freitas.

Além da entrega do Prêmio, a finalidade da reunião é estreitar os relacionamentos contábeis junto à administração municipal, buscando contribuir na gestão de processos e atividades empresariais.

“Estamos visitando os 92 municípios para colocar a Ciência Contábil à disposição da Administração Pública, com destaque para o controle, governança e transparência que são mecanismos de controle social importantes para a correta aplicação dos recursos públicos. E o CRC-RJ criou um prêmio para enaltecer esse conhecimento”, disse o presidente do CRC-RJ.

O contador da Prefeitura, Clério Baptista Couto, atribuiu o prêmio a toda equipe da Secretaria de Fazenda de Varre-Sai. “É um prêmio importante para o município, não me sinto vencedor sozinho do prêmio, pois engloba toda a Secretaria de Fazenda e principalmente o Controle Interno. Parabéns a todos que contribuíram para que o prêmio viesse para nosso município”, afirmou o contador Clério.

Antes do evento, Dr. Silvestre, que foi representando pelo vice-prefeito João Batista de Souza Freitas, parabenizou o contador e equipe pela conquista. “Parabenizo o Clerinho, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Fazenda e Controle Interno pelo excelente trabalho que têm realizado, que culminou com essa premiação, trazendo benefícios para a Prefeitura e população”, lembrou o prefeito Silvestre.

Também estiveram na reunião o vice-presidente do CRC-RJ do interior, o contador Rafael Machado, a presidente da Associação Regional dos Profissionais de Contabilidade do Noroeste Fluminense e delegada do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ), em Itaperuna, Patrícia Gonçalves Telles, o diretor de Relações Institucionais do CRC-RJ, o contador Felipe de Almeida Ribeiro, além do Procurador do Município, Gabriel Vargas, do secretário municipal de Fazenda, Celso Garcia e equipe do Setor do Controle Interno e secretário municipal de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra.

“A nossa vinda aqui hoje é uma forma de prestigiar o município que teve as contas aprovadas e é de grande relevância para engrandecer a profissão contábil e elevar o município”, concluiu presidente da Associação Regional dos Profissionais de Contabilidade do Noroeste Fluminense, Patrícia Telles.