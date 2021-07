Entre os participantes estavam o Secretário de Defesa Civil do Estado; o Deputado Federal Aureo Ribeiro e o Deputado Estadual Bruno Dauaire. - Foto: divulgação/PMCM

13/07/2021

Cardoso Moreira - A busca por intervenções emergências nos diques no distrito de Outeiro, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, foi pauta de uma reunião realizada nesta segunda-feira, 12 fae pde julho, no quartel central do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (QOCG). Na ocasião, a prefeita Geane Vincler esteve com com o Coronel BM Leandro Monteiro, Secretário de Defesa Civil do Estado; o Deputado Federal Aureo Ribeiro e o Deputado Estadual Bruno Dauaire.

"Conversamos sobre as intervenções emergenciais que precisam ser realizadas nos diques na região de Outeiro, no intuito de evitar que tragédias aconteçam em períodos de cheias e fortes chuvas. Agradeço a receptividade do Coronel e por ter se colocado à disposição para realizar a reformas nos diques o mais brevemente possível", destacou Geane.

A prefeitura ressaltou que a reunião obedeceu as normas de prevenção e combate à Covid-19.