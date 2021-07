Obedecendo as normas de prevenção e combate à Covid-19, o culto foi dirigido pelo Pastor Cleofas. - Lili Bustilho

ITALVA - A cantora gospel, Walkíria Cordeiro, participou de um culto em ação de graças por um dos membros da igreja Assembleia de Deus (AD) do Parque Industrial, em Italva, no Noroeste Fluminense, realizado neste sábado, 10. A italvense, com seus louvores, marcou o momento de oração e gratidão. Obedecendo as normas de prevenção e combate à Covid-19, o culto foi dirigido pelo Pastor Cleofas e se transformou em um grande momento de adoração.



Durante uma das pregações, o diácono Ralph Weber Pessanha, destacou a passagem bíblica citada em Salmos 126 que se refere as dificuldades da vida sendo ultrapassadas com fé e colhidas com alegria. "Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos". (Salmos 126:6).



Dona de uma linda voz, reconhecida nacionalmente, a cantora Walkíria Cordeiro é casada com o Evangelista Elias Clen e mãe de três filhos: Isaías Neto, Letycia e Isadora. Ela iniciou sua carreira musical aos 4 anos de idade e congrega desde então na Assembleia de Deus – Ministério Madureira, situada na Rua Honorato Reis, no centro de Italva. Em 2016, lançou seu primeiro CD sob a direção do cantor e produtor Tuca Nascimento, a gravação aconteceu no Estúdio Canto de Vitória, na cidade do Rio de Janeiro.