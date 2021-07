O caso foi registrado na 135ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 135ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 09/07/2021 17:29

ITAOCARA - Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Centro de Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram à Avenida Presidente Sodré verificar informações sobre uma pessoa que estaria chegando na cidade para entregar uma carga de entorpecentes. Os militares montaram um ponto de observação e teriam visto o rapaz caminhando com uma sacola de cor verde, sendo de imediato realizado abordagem e apreendido um saco plástico contendo cocaína e outro com maconha, além de um invólucro com crack.

O suspeito teria dito aos agentes que uma pessoa iria até o local apanhar os materiais entorpecentes e lhe entregaria a quantia de R$4.600, sendo que o mesmo receberia R$ 300 pelo serviço. A ocorrência foi registrada na 135ª DP onde o envolvido foi autuado com base no Art. 33 da lei 11.343/2006 e permaneceu preso sob os cuidados da PCERJ.