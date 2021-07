Ação visa aproveitar as férias escolares para atrair visitantes - Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 09/07/2021 16:48

VARRE-SAI - Com 1080 metros de altitude, o Alto do Santo Cristo, localizado na Comunidade da Jacutinga, zona rural de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, tem atraído turistas de todas as partes que enchem as redes sociais com fotos incríveis do local. Os atrativos do ponto turístico também chamaram a atenção da Secretaria de Estado de Turismo e da TurisRio que incluíram o cartão postal na campanha “Férias RJ”, lançada nesta semana, pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

A campanha contemplará várias regiões do Estado e a finalidade é aproveitar as férias escolares para atrair visitantes de estados vizinhos e do próprio Rio de Janeiro.

“É gratificante ver nosso município sendo divulgado a nível estadual! Varre-Sai está entre os oito primeiros escolhidos para abertura da campanha do Estado “Férias RJ” . Acredito que o Turismo é a maior indústria para geração e distribuição de renda no município. Agradeço ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, que em suas ações estão reafirmando a valorização do interior. Gratidão também ao Pablo Kling pelo carinho e dedicação de sempre por nossa Varre-Sai!”, afirmou a secretária municipal de Turismo, Fátima Pimentel.