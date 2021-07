SIM visa promover a saúde pública e a segurança alimentar. - Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 08/07/2021 18:22 | Atualizado 08/07/2021 20:22

VARRE-SAI - O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) foi lançado em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Agricultura, de Educação e Cultura e de Meio Ambiente. O objetivo é orientar os produtores rurais na comercialização de produtos com maior segurança sanitária e qualidade.

De acordo com a prefeitura, o SIM visa promover a saúde pública e a segurança alimentar; inclui o abate de animais e seus produtos; o pescado e seus derivados; o leite e seus derivados; ovos e seus derivados; mel e cera de abelha e seus derivados.

O escritório do Serviço de Inspeção está situado no Casarão Felicíssimo Faria Salgado, onde os produtores rurais poderão procurar o veterinário responsável Carlos Afonso Rodrigues Júnior para realizar o cadastro.