Os dois foram infectados em junho pelo "novo coronavírus". - Foto: Miracema em Foco News/divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 08:42

Miracema - O casal Antônio José Oliveira da Silva, oTenentinho, de 72 anos e Marly Motta, de 68 anos, moradores do bairro Cehab, em Miracema, no Noroeste Fluminense, venceram a Covid-19. Apesar de imunizados contra a doença ambos foram infectados.

De acordo com informações do blog Miracema em Foco News, Antônio recebeu alta nesta terça-feira, 06, após 16 dias internado. Já Marly deixou o hospital do município, no dia 26 de junho, após 12 dias em tratamento. Ambos estavam internados com apoio do oxigênio, mas responderam bem aos medicamentos e tratamento, sem necessitarem de intubação.

Antônio teria sido vacinado com as duas doses da CoronaVac em abril e a esposa com a primeira dose da vacina AstraZeneca em no mesmo mês e receberá a segunda dose no meio do mês de julho.

A filha do casal, Vanissa Motta, em sua rede social demonstrou sua gratidão a Deus e pelas orações direcionadas aos pais. "Obrigada, Deus, por mais uma Vitória! Finalmente, neste dia 06 de junho, meu pai teve alta, depois de 16 dias. Graças a Deus foi curado da Covid-19! Obrigada à todos os amigos e familiares que estiveram em oração, agradeço de coração. Agradeço também à todos os médicos e enfermeiros; ao pessoal da cozinha, portaria, faxineiros, enfim, todos do hospital de Miracema pelo ótimo tratamento com meu pai. Gratidão à todos! Deus é maravilhoso!" concluiu a filha.