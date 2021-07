Rodrigo Oliver com Sérgio Malandro em um dos possíveis encontros com integrantes da nova atração digital. - Foto: divulgação

Rodrigo Oliver com Sérgio Malandro em um dos possíveis encontros com integrantes da nova atração digital.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/07/2021 07:41

ITAPERUNA - A maior cidade do Noroeste Fluminense pode estar representada em um novo reality show. O itaperunense, que é influenciador digital, Rodrigo Oliver, tem tido uma rotina que chama ainda mais atenção em suas redes sociais. Registros em banheiras de hidromassagem e postagens em mansões são alguns detalhes que demonstram a possibilidade dele fazer parte de um novo programa que teria a intenção de revolucionar a TV brasileira onde 24 famosos ficariam confinados em uma mansão sendo vigiados 24 horas por dia, durante 30 dias, mas sem serem eliminados.

De acordo com informações obtidas pelo DIA, o reality show seria um novo conceito de jogo, pois os participantes teriam acesso ao mundo exterior por meio de seus celulares. Tudo o que acontecer dentro mansão seria postado nas redes sociais e os seguidores teriam uma grande importância em determinados momentos do jogo. A atração também contaria diariamente com celebridades consagradas que devem ditar as regras das provas e dinâmicas desempenhadas pelos confinados. Venceria quem tomasse mais pontos nas provas que devem envolver questões psicológicas, físicas e de sorte.

Publicidade

Animação, humor e claro, intrigas, não devem faltar na nova atração. Sem dúvida, os participantes terão que dar tudo de si para conseguirem a maior pontuação e conquistarem o prêmio de R$1,2 milhão. A apresentação tem sido cogitada para ficar por conta de Caio Castro e Felipe Titto.