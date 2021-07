O caso foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/07/2021 18:18

Miracema - Um homem de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no Beco do Mestiço, bairro da Jove, em Miracema, no Noroeste Fluminense.

Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em patrulhamento na Rua Manoel do Couto Paiva viram o rapaz com uma sacola na mão. Ao perceber a presença dos militares, o jovem teria fugido, mas foi alcançado em um terreno baldio. Foram encontradas na sacola 64 buchas de maconha.



O caso foi registrado na 136ª DP sendo o suspeito foi autuado com base no art. 33 da lei 11.343/2006, onde permaneceu preso sob os cuidados da PCERJ.