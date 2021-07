É necessário levar o cartão do SUS e cartão do município. - Foto: divulgação/PMVS

É necessário levar o cartão do SUS e cartão do município.Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 06/07/2021 18:15

VARRE-SAI - Pessoas com 30 anos ou mais moradoras de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, serão imunizados contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira (07/07). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde a procura pela vacina tem sido baixa.

O secretário municipal de Saúde de Varre, Rafael Fabbri Ramos, anunciou que as pessoas que não se vacinarem dentro de suas faixas etárias vão ter que aguardar todas as faixas etárias para receber a vacina. "Quem não vacinar agora e estiver dentro da faixa etária de 30 anos ou mais, com o término dessa faixa etária, só poderá se vacinar após atingir a faixa etária de 18 anos, exceto a pessoa que tiver algum atestado que a impossibilitava de vacinar no período correto ou uma declaração que comprove o motivo da ausência, afirmou o secretário Rafael Fabbri.

Para ser vacinado é necessário levar o cartão do SUS e cartão do município.