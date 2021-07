Família agradeceu o trabalho realizado pelos guardas municipais durante a ocorrência. - Lili Bustilho

Família agradeceu o trabalho realizado pelos guardas municipais durante a ocorrência.Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

Publicado 06/07/2021 14:22 | Atualizado 06/07/2021 14:23

ITAPERUNA - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, localizou na manhã desta terça-feira, 06, um homem de 41 anos que estava desaparecido. A dupla da Motopatrulha foi acionada por uma moradora que informou o sumiço do pai solicitando auxílio para encontrá-lo

De acordo com a GCM, os dados foram coletados, repassados ao Supervisor do dia, GM R. Soares, que transmitiu a mensagem via rádio aos demais integrantes do plantão e em cerca de duas horas o homem foi encontrado pelo GM Jamilson, no Centro da cidade. A equipe da Motopatrulha foi novamente acionada para validação das informações e constatando de que se tratava do desaparecido houve o acionamento dos familiares. Continua após foto.

Equipe envolvida na ocorrência. Foto: divulgação/GCM

Publicidade



Ainda de acordo com a Guarda Municipal, o homem ficou na sede da instituição até a chegada dos familiares. Por não ter sido confeccionado pelo familiares o Registro de Ocorrência não foi necessário a apresentação do fato na Delegacia. A família agradeceu pelo excelente serviço prestado e enalteceu a agilidade dos agentes que em curto espaço de tempo conseguiu encontrar o familiar.