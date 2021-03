Aliviada, a dona de casa Michele Barcelos abraça a filha Rayane após localização da adolescente no bairro Quintino, na Zona Norte do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 24/03/2021 11:58

Depois de ampla mobilização nas redes sociais e intensas buscas, a menina Rayane Baptista Barcellos, de 14 anos, foi localizada, na madrugada de quarta-feira, em Quintino, na Zona Norte do Rio. A adolescente havia desaparecido, no último domingo, após embarcar em uma van, em Madureira.

Segundo familiares, Rayane teria desembarcado antes de chegar em casa, no bairro Colégio, e ficou perambulando pelas ruas até ser reconhecida pela mãe de um amigo, que comunicou aos familiares. A menina, que não portava aparelho celular, estava suja e aparentemente confusa, mas não foi vítima de violência.

Publicidade

As circunstâncias do sumiço serão apuradas pelas autoridades competentes com apoio do Conselho Tutelar e da Fundação para Infância e Adolescência (FIA), que disponibilizou a equipe de assistência psicossocial para ajudar no atendimento à adolescente e dar o auxílio necessário á família.

Aliviada, a dona de casa Michele Lúcia Barcellos, de 33 anos, agradeceu a todos que ajudaram nas buscas. “Quero agradecer às pessoas que se juntaram à família nas buscas pela minha filha. Agora, vamos conversar, entender o que ocorreu e, com a ajuda de profissionais, iniciar um tratamento psicológico, caso preciso. Ela correu riscos, mas graças a Deus não foi vítima de violência e localizada com rapidez”, disse a mãe da adolescente.

Publicidade

Investigações- O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA). A polícia ouvirá familiares e a adolescente para analisar as circunstâncias do desaparecimento e finalizar o caso.