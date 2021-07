Varre-Sai realiza manutenção da estrada da Serra do Pirozzi | Itaperuna | O Dia

Uma patrol para trabalhar no local foi agregada somando forças às outras máquinas. - Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 06/07/2021 14:14

VARRE-SAI - A estrada da Serra do Pirozzi, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Estradas Vicinais, está recebendo patrolamento e saibro, além de limpeza das calhas da mesma. São 5 km de estradas recuperadas até a Fazenda do Pirozzi e agora, o serviço está sendo realizado em direção ao Hotel Fazenda.

De acordo com o secretário municipal de Estradas Vicinais, Emerson Pimenta Lopes, cerca de 50% dos 500 km de estradas vicinais do município foram patrolados esse ano. Pensando principalmente no produtor rural e preocupado em agilizar a recuperação das estradas vicinais do município, o Prefeito, Silvestre José Gorini, agregou uma patrol para trabalhar no local, somando forças às outras máquinas como patrol, retroescavadeira, uma pá carregadeira e um caminhão que pertencem à Prefeitura. E também pagou hora extra aos servidores para que trabalhassem inclusive aos finais de semana. “A estrada é uma das principais do município, de fundamental importância, pois liga Varre-Sai à Santa Clara, distrito de Porciúncula. Sendo muito trafegável por moradores e utilizada para o escoamento de citrinos da região, além de café e leite produzidos no município”, lembrou o secretário Emerson Pimenta.

Outras estradas recuperadas: A Secretaria Municipal de Estradas Vicinais de Varre-Sai já realizou o patrolamento das seguintes estradas e localidades: Varre-Sai/Santa Clara (RJ-198), Morro do Espelho/Boa Ventura, Veloso, Varre-Sai/Arraial Novo, Fazenda Velha (Pouso Alto), Boa Sorte dos Cappacios, Barro Branco, Paciência, Panorama, Macuco, Capoeirão, Arataca, Barra Funda, Jacutinga, toda a Serra do Pirozzi, Comunidade do Baú (Santa Rita do Prata), Taquara Branca, além da estrada do desvio próximo ao Mercado do Produtor .