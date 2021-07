O caso foi registrado na 136ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/07/2021 21:40

Santo Antônio de Pádua - Um revólver calibre 38 foi apreendido no bairro Luiz, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Pádua) foram verificar informações que apontavam para uma pessoa armada e ameaçando populares.

O suspeito foi localizado, revistado e nada de ilegal encontrado. Porém, de acordo com denúncia, a arma estava escondida em uma oficina mecânica. No local indicado os militares encontraram o revólver. O homem foi autuado no Estatuto do Desarmamento na 136ª DP sendo liberado após efetuar pagamento de fiança estipulado em R$ 400.