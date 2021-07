O caso foi registrado na 144ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 144ª DP. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/07/2021 21:31

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Uma moto Yamaha modelo YBR, cor original verde, pintada na cor preta, foi recuperada em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações recebidas por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia, um morador do Morro do Calvário estava pilotando uma moto sem placa e procedência duvidosa.

Foi realizado patrulhamento com objeto de localizar o suspeito e a motocicleta. O suspwito não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. Já a Yamaha foi recuperada e o fato registrado na 144ª DP. Foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia 29 do mês passado em Itaperuna.