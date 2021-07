Procura pela imunização contra O "novo coronavírus" está sendo baixa, em Varre-Sai. - Foto: divulgação/ PMVS

Procura pela imunização contra O "novo coronavírus" está sendo baixa, em Varre-Sai. Foto: divulgação/ PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 04/07/2021 19:02 | Atualizado 04/07/2021 20:58

VARRE-SAI - A partir desta segunda-feira, 05 de julho, a vacinação em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, será ampliada para pessoas com 35 anos ou mais. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a procura pela imunização contra a Covid-19 está sendo baixa.

O secretário municipal de Saúde, Rafael Fabbri Ramos, lembra que para a imunização ser completa é fundamental que aqueles os quais a vacinação já atingiu sua faixa etária, não deixem de vacinar. “Fazemos um apelo à população que ainda não se vacinou que se vacine, pois a vacina é muito importante para que todo o município seja imunizado”, afirmou o secretário de Saúde.

Publicidade

A vacinação acontece das 8 às 14 horas, na rua Theobaldo Pelegrini, nº06, centro. É necessário levar o cartão do SUS e cartão do município.