O caso foi registrado na 143ª DP.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/07/2021 18:42

ITAPERUNA - Uma mulher de 53 anos foi agredida com cabo de foice, no bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima sofreu fratura no braço direito e ficou em observação. Ela deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O homem de 34 anos, apontado por ser o responsável pela agressão foi conduzido por policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) à 143ª DP e autuado por lesão corporal contra a mulher como violência doméstica e familiar. Ele permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.