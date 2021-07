Bom Jesus do Itabapoana - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, informou através de publicação feita na página oficial da Prefeitura que está realizando uma busca ativa pelos usuários do SUS suspeitos de terem tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz, lote 4120Z005, após a data de vencimento. De acordo com a pasta, foi apurado que o lote informado venceu no dia 14/04/2021 e a última dose do lote foi aplicada no dia 15/04/2021, com um dia de atraso. A orientação da secretaria é de que o usuário que tiver tomado a vacina da AstraZeneca em 15/04 deve verificar, em seu cartão de vacina, o lote. Caso seja o lote 4120Z005, ele pode se dirigir à Sala de Vacina para realizar a revacinação ou aguardar o contato da equipe de saúde. Nesta sexta-feira (02/07) foi divulgado pelo jornal "Folha de S. Paulo" um levantamento feito pelos pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Estêvão Gamba, da Unifesp, baseado no cruzamento de dados oficiais do Governo Federal. Segundo a publicação do jornal, até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros, entre eles município do interior do Rio de Janeiro. Em Bom Jesus do Itabapoana, segundo o jornal, 374 pessoas teriam recebido o imunizante após o vencimento do mesmo. - Foto: reprodução internet

Bom Jesus do Itabapoana - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, informou através de publicação feita na página oficial da Prefeitura que está realizando uma busca ativa pelos usuários do SUS suspeitos de terem tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz, lote 4120Z005, após a data de vencimento. De acordo com a pasta, foi apurado que o lote informado venceu no dia 14/04/2021 e a última dose do lote foi aplicada no dia 15/04/2021, com um dia de atraso. A orientação da secretaria é de que o usuário que tiver tomado a vacina da AstraZeneca em 15/04 deve verificar, em seu cartão de vacina, o lote. Caso seja o lote 4120Z005, ele pode se dirigir à Sala de Vacina para realizar a revacinação ou aguardar o contato da equipe de saúde. Nesta sexta-feira (02/07) foi divulgado pelo jornal "Folha de S. Paulo" um levantamento feito pelos pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Estêvão Gamba, da Unifesp, baseado no cruzamento de dados oficiais do Governo Federal. Segundo a publicação do jornal, até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros, entre eles município do interior do Rio de Janeiro. Em Bom Jesus do Itabapoana, segundo o jornal, 374 pessoas teriam recebido o imunizante após o vencimento do mesmo.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/07/2021 18:22

Bom Jesus do Itabapoana - A Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, informou através de publicação feita na página oficial da Prefeitura que está realizando uma busca ativa pelos usuários do SUS suspeitos de terem tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz, lote 4120Z005, após a data de vencimento. De acordo com a pasta, foi apurado que o lote informado venceu no dia 14/04/2021 e a última dose do lote foi aplicada no dia 15/04/2021, com um dia de atraso.

A orientação da secretaria é de que o usuário que tiver tomado a vacina da AstraZeneca em 15/04 deve verificar, em seu cartão de vacina, o lote. Caso seja o lote 4120Z005, ele pode se dirigir à Sala de Vacina para realizar a revacinação ou aguardar o contato da equipe de saúde. Nesta sexta-feira (02/07) foi divulgado pelo jornal “Folha de S. Paulo” um levantamento feito pelos pesquisadores Sabine Righetti, da Unicamp, e Estêvão Gamba, da Unifesp, baseado no cruzamento de dados oficiais do Governo Federal. Segundo a publicação do jornal, até o dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros, entre eles município do interior do Rio de Janeiro. Em Bom Jesus do Itabapoana, segundo o jornal, 374 pessoas teriam recebido o imunizante após o vencimento do mesmo.