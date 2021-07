O caso foi registrado na 143ª DP de Itaperuna. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/07/2021 18:31

ITAPERUNA - Dois frascos de "cheirinho da loló" foram apreendidos durante abordagem a ocupantes de um carro por aplicativo de cor branca, no bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) durante buscas ao veículo que foi interceptado na Av. Zulamith Bittencourt encontraram o material entorpecente.

Um suspeito contou que o produto pertencia a uma jovem de 19 anos. Foi feito contato com ela, que se apresentou na 143ª DP. A jovem vai responder em liberdade por posse e uso de droga. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deve ser agendada.