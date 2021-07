O caso foi registrado na 148ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 148ª DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/07/2021 18:45

ITALVA - Seis pinos de cocaína e uma bucha de maconhaforam apreendidos com um jovem de 19 anos no bairro São Caetano, em Italva, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 4ª Cia foram verificar informações que apontavam para movimentação de venda de entorpecentes em uma residência.

Os militares foram ao endereço e fizeram contato com um casal. Durante buscas no imóvel as drogas foram encontradas em ima cesta, em cima da geladeira. O rapaz foi autuado por posse e uso de drogas na 148ª DP, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.