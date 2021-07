O caso seguiu de Bom Jesus do Itabapoana para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/07/2021 18:50 | Atualizado 05/07/2021 09:24

Bom Jesus do Itabapoana - Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante após ter supostamente agredido um senhor de 68 anos, com socos na boca e no estômago, além de ter ameaçado outros moradores com faca, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. O infrator foi contido por populares e trancado dentro do quarto.

Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia foram à casa localizada no Centro. Durante consulta realizada pelos agentes, foi descoberto mandando de prisão em aberto contra o rapaz, com base na Lei Maria da Penha. Ele recebeu voz de prisão e o flagrante seguiu para ser registrado na 144ª DP.

Na sede da Polícia Civil, uma mulher compareceu informado ter sido ameaçada pelo jovem. Um homem também prestou queixa, alegado que o infrator havia invadido sua residência armado com faca e ameaçou os moradores. Ele foi autuado por lesão corporal e ameaça. O caso seguiu para a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. O envolvido permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.