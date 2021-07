Em um dia, 986 pessoas receberam a vacina em Cardoso Moreira. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/07/2021 18:39 | Atualizado 05/07/2021 06:32

CARDOSO MOREIRA - O registro de pessoas vacinadas em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, atingiu a marca de 5.404 com a primeira dose e 1.774 imunizados com a segunda. Na comparação com o estado do Rio de Janeiro e com o Brasil, Cardoso Moreira está na frente, com 42,14% da população vacinada com a primeira dose, contra 27,48% do estado e 35,2% do país. Já na segunda dose, temos 13,83% da população imunizada, enquanto o Rio de Janeiro possui 10,18% e o Brasil 12,55%.

Na última quinta-feira (01/07), 986 pessoas receberam a vacina sendo 665 vacinados em Cardoso Moreira, 195 em São Joaquim e 126 em Outeiro.

“É muito gratificante para nós chegarmos a este número de vacinados. Nosso cronograma de vacinação segue adiantado e o nosso objetivo é imunizar a população cardosense o mais rápido possível”, disse Ângela Campos, Secretária Municipal de Saúde.

A prefeita Geany Vincler, também muito feliz, enfatizou a importância que todas as famílias sejam imunizadas. “Nos últimos dias, alcançamos números expressivos de vacinados, marcos importantíssimos para o enfrentamento da pandemia”, comemorou a Prefeita.