Publicado 25/06/2021 08:22

São Paulo - O jornalista Augusto Nunes fez uma declaração polêmica nesta semana. Ao vivo na Panflix, canal da Jovem Pan, ele declarou que Luis Miranda (DEM-DF) mentiu na denúncia sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo a compra de vacinas Covaxin pelo governo federal. Entretanto, como argumento para embasar a suposta mentira, Nunes usou o tom de pele do político como "prova".

"Todos os casos, inclusive essa evidente fraude ensaiada pelo deputado, seu irmão, Renan Calheiros e etc. As imagens que nós mostramos, elas falam. Nessas imagens, o rosto fala, os olhos falam, o tom de voz, o timbre, tudo fala. Até a tonalidade da pele e tal. É evidente que o Onyx, um político muito tarimbado, está falando a verdade", afirmou Augusto Nunes.

Luís Miranda denunciou, ao lado de seu irmão Luís Ricardo Miranda (servidor do Ministério da Saúde), as supostas irregularidades identificadas no processo de importação para uso da vacina indiana. A acusação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Em pouco tempo, internautas começaram a repercutir a fala do jornalista. Entre os muitos comentários encontrados no Twitter, a grande maioria são críticas a Augusto. "Racista", disse um. "Crápula", xingou outro. Confira mais reações.



Augusto Nunes não passa de um crápula e inescrupuloso! Ele é um — (@MariPortelass) June 24, 2021

