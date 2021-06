Obra de Julia Pissolato Menezes é um dos destaques do FIAR - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 22:03

Imaginando novas possibilidades de mundo através da criação de artistas contemporâneos, a primeira edição do FIAR – Festival Internacional de Artes do Rio reúne mais de 50 artistas da América Latina até o dia 27 de junho, de forma gratuita e online. Toda a programação está disponível em

www.fiar.rio.br/.



Idealizado por Bem Medeiros e Douglas Resende, o evento, que une teatro, dança, performances, poesia, cinema, fotografia, desenho e música, conta com recursos da Lei Aldir Blanc.



Ao longo de cinco dias, os 24 artistas selecionados em meio aos 700 inscritos apresentam atividades que apostam no potencial inventivo da arte como um instrumento para discutir, questionar e imaginar realidades alternativas.

"A diversidade foi a palavra-chave. Nosso desejo era ter uma programação composta por uma diversidade de regiões do Brasil e do mundo, diversidade de corpos e vivências e também de linguagens artísticas. Ficamos muito emocionados em perceber que tantos artistas, tão diversos, tinham inquietações parecidas com as nossas", conta Carolina Caju, curadora do FIAR ao lado de Bem Medeiros e Renata Sampaio.