De acordo com o condutor do veículo, o piloto da moto estava em alta velocidade.Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 05/07/2021 09:23

ITAPERUNA - Um motociclista de 58 anos, faleceu após se envolver em grave acidente de trânsito, na noite deste sábado (04), no km 53 da BR-356, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com o condutor do veículo Chevrolet modelo Onix de cor prata, o piloto da moto Honda modelo Tornado 250cc de cor vermelha estava em alta velocidade e fazendo zigue-zague. Ele teria chegado a ir para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão frontal. A vítima não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal.