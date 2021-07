Câmera registrou o acidente. - Foto: Jornal na Boca do Povo/ divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/07/2021 09:34 | Atualizado 05/07/2021 09:34

Santo Antônio de Pádua - Um idoso, de 81 anos, morreu após ser atingido por um motociclista no final da tarde deste domingo (04/07). O acidente aconteceu na Rua Desembargador Nestor Francisco Perlingeiro, próximo da chamada Praça do Obelisco, em Santo Antônio de Pádua no Noroeste Fluminense. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, o Destacamento 2/21 de Pádua foi acionado às 17h07 para atender a ocorrência. A vítima teria sido atingida no momento em que tentava atravessar a rua. Ele foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Hélio Montezano, mas não resistiu e morreu horas depois no hospital. Na moto havia duas pessoas, mas apenas uma delas, um jovem de 22 anos, foi socorrida. O estado de saúde do rapaz não foi informado pela unidade hospitalar. O acidente foi registrado por uma câmera de monitoramento.

Outras duas mortes em Pádua - No sábado, duas pessoas morreram ao se envolverem em uma colisão entre duas motos na RJ-218, rodovia que liga Pádua ao distrito de Paraoquena. Uma das vítimas morreu no local do acidente, antes mesmo da chegada do socorro. A outra vítima chegou a ser socorrida, mas morreu horas depois no hospital.