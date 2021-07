O caso foi registrado na 139ª DP. - Foto: reprodução internet

Publicado 05/07/2021 21:38

Porciúncula - Um homem de 42 anos foi surpreendido com três buchas de maconha, no bairro Cristo Rei, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM que atuam na 3ª Cia foram verificar informação que apontava a venda de entorpecentes perto da pracinha. De acordo com a Polícia, ao perceber que a viatura estava aproximando o suspeito tentou fugir, mas ele foi perseguido e alcançado.

O envolvido foi revistado e nada de ilegal encontrado. Porém, no local em que ele estava, os militares encontram três buchas de cocaína. O homem foi autuado por posse e uso de droga na 139ª DP, ouvido e liberado. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deve ser agendada no Juizado.