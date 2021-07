O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. - Foto: reprodução internet

O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva.Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/07/2021 21:34

CARDOSO MOREIRA - Dois jovens foram flagrados com maconha na Rua Sérgio Luís Pinto Fontes, bairro Palmeiras, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam 4ª Cia notaram que um deles jogou algo ao chão sendo recolhida no local uma bucha de maconha. Após ser feita apreensão, foi feito contato com a mãe do adolescente de 17 anos e o caso seguiu para ser registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. O fato foi registrado como uso compartilhado de droga. A dupla foi liberada após o registro de ocorrência.