Vitória comemorada por Bianquine e funcionários. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 05/07/2021 21:36

ITAPERUNA - O locutor esportivo de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Carlos Bianquine venceu a luta contra a Covid-19. Bianquine permaneceu por cinco dias no Centro de Tratamento de Covid. A vitória é muito comemorada pelo locutor, familiares, amigos e a equipe de trabalho da Unidade.

“Quero exaltar o empenho da equipe do Hospital de Covid. Na minha opinião, fazem um trabalho fantástico. Não é só por causa do dinheiro ou do emprego. É por dedicação e amor ao próximo", destacou o locutor.