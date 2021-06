Flagra de Joe Schilling em um bar dos Estados Unidos - Foto: Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 14:55

Rio - O ex-lutador do Bellator e do Glory, Joe Schilling, se envolveu em uma briga em um bar dos Estados Unidos. O vídeo, gravado no local, identifica o ex-atleta americano nocauteando um homem, que logo em seguida, alega legítima defesa pelo ato.

No vídeo publicado por uma pessoa que estava no bar, apresenta um homem dançando com uma mulher, enquanto o ex-lutador se aproxima e é bloqueado no corredor do bar. Joe, na mesma hora, ouve o homem falar algo para ele e, na mesma hora, acerta um soco no rosto da vítima e a derruba no chão.

“Legítima defesa, aparentemente, não é mais o assunto deste país. Não viaja. Eu tenho o vídeo, amo vocês, obrigado pela preocupação e apoio nesta experiência com risco de vida. Um grande salve para a The Yard Muay Thai por me preparar para esta situação de risco de vida”, disse o ex-lutador Joe Schilling.