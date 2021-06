Lázaro foi flagrado por câmara de segurança horas antes de ser morto - Reprodução

Lázaro foi flagrado por câmara de segurança horas antes de ser morto Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:06 | Atualizado 28/06/2021 16:33

Brasília - Lázaro Barbosa, morto em um confronto com a Polícia Civil de Goiás após 20 dias de buscas , foi flagrado por uma câmera de segurança horas antes de ser atingido pelos tiros (veja o vídeo no fim da matéria). A imagem foi gravada por volta de 20h30 de domingo (27) e, segundo o secretário de Segurança Pública Rodney Miranda, Lázaro foi filmado quando tentava contato com familiares que moram na região.